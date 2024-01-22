慢病共治70%收費額 符政府建議
【本報訊】香港政府自去年11月推出的慢性疾病共同治理先導計劃，到目前為止，有逾1.7萬人參與並獲配對家庭醫生，當中1.1萬多人已由家庭醫生評估，近半完成篩查。在完成篩查人士中，超過三成被診斷為血糖偏高，患糖尿病或高血壓，許多患者起初並沒意識到已患病，需進一步跟進或治療。由今年首季開始，合資格市民除了可以到地區康健站或地區康健中心等參加計劃，也可以通過家庭醫生的邀請，直接在診所登記並參加；當中逾七成的收費額，符合政府建議。
今年起可於診所登記
醫衞局於2023年11月推出計劃，資助45歲或以上、沒有已知糖尿病或高血壓的香港居民，配對家庭醫生接受篩查及跟進。現時已有約500位家庭醫生參與計劃，其中逾七成所釐定的共付額，為政府建議的150元或以下。
根據醫衞局的資料顯示，約四成的高血壓或糖尿病患者，並沒有意識到已經身患相關慢性病。參與計劃的家庭醫生林永和表示，45歲是理想的篩查年紀，希望合資格市民，盡早接受篩查。
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