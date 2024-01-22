慢病共治70%收費額 符政府建議

【本報訊】香港政府自去年11月推出的慢性疾病共同治理先導計劃，到目前為止，有逾1.7萬人參與並獲配對家庭醫生，當中1.1萬多人已由家庭醫生評估，近半完成篩查。在完成篩查人士中，超過三成被診斷為血糖偏高，患糖尿病或高血壓，許多患者起初並沒意識到已患病，需進一步跟進或治療。由今年首季開始，合資格市民除了可以到地區康健站或地區康健中心等參加計劃，也可以通過家庭醫生的邀請，直接在診所登記並參加；當中逾七成的收費額，符合政府建議。