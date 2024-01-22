推動大灣區醫療 機構夥恒大辦課程

【本報訊】本港公營醫療系統長期受壓，有機構與本地大學合作，向大灣區醫護人員提供醫療教育課程，推動區內醫療專業發展。團體並成立大灣區醫藥發展有限合夥基金，為有潛力企業提供資金和資源支持，推動創新科技在醫療領域的應用，促進醫療創新企業發展。

大灣區醫療專業發展協會與恒生大學合作，發展「未來智慧培訓中心FIRST Hub」醫療教育課程，為大灣區醫護人員提供「港式醫療服務」的培訓和知識。培訓中心指，兩地醫療發展融合可解決本港醫護人手不足的問題，促進創新醫療教育發展，以及推動本港醫療人才的架構改革，提升服務質素。

以港模式培訓 恒大表示，課程將以香港模式訓練的方式進行，目的是提升本港和大灣區的專業人才水平，將可促進專業知識和技術的交流，培養優秀的醫療專業人才，提高醫療服務的質素和效率，以及青少年在大灣區的就業機會。

此外，協會與合作夥伴共同成立了大灣區醫藥發展有限合夥基金，促進醫療創新企業的發展。協會表示，基金將為有潛力的企業提供資金和資源支持，推動創新科技在醫療領域的應用，將有助於培養大灣區的醫療創業文化，吸引更多創新者和投資者進入此領域，為大灣區的醫療發展注入活力。