社企接種活動 小童疫苗噴鼻無「恐」

【本報訊】本港早前已踏入冬季流感高峰期，加上新冠病毒活躍程度持續升溫，市民面臨雙疫夾擊。雖然當局早前表示流感疫苗接種數字比以往理想，但仍有逾半6歲以下幼童未接種。

指成效較注射高一半

根據衞生防護中心2023/24季度的數據顯示，截至上周日，本港6個月至未滿6歲幼童接種流感疫苗比率僅46.6%，12歲至未滿18歲青少年比率更只有39.9%。社企銀騎士昨日舉辦小童及青少年噴鼻式流感疫苗接種活動，吸引眾多家長帶同子女參與，讓他們在不用接種注射式疫苗的情況下，提高對流感的防禦能力。銀騎士創辦人麥嘉欣表示，噴鼻式疫苗可消除小童恐懼心理，讓他們更願意接受預防注射，期望當局能夠在流感疫苗學校外展計劃中增加購入噴鼻式疫苗，減少學校、家長和小童的困擾。