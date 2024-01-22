社企接種活動 小童疫苗噴鼻無「恐」
【本報訊】本港早前已踏入冬季流感高峰期，加上新冠病毒活躍程度持續升溫，市民面臨雙疫夾擊。雖然當局早前表示流感疫苗接種數字比以往理想，但仍有逾半6歲以下幼童未接種。
有社企與政黨舉辦噴鼻式流感疫苗接種活動，主辦方表示，噴鼻式疫苗可以消除小童對打針的恐懼心理，並引述研究報告指，噴鼻疫苗成效較注射式疫苗高一半，期望當局能夠將噴鼻式疫苗納入校園接種計劃。
指成效較注射高一半
根據衞生防護中心2023/24季度的數據顯示，截至上周日，本港6個月至未滿6歲幼童接種流感疫苗比率僅46.6%，12歲至未滿18歲青少年比率更只有39.9%。社企銀騎士昨日舉辦小童及青少年噴鼻式流感疫苗接種活動，吸引眾多家長帶同子女參與，讓他們在不用接種注射式疫苗的情況下，提高對流感的防禦能力。銀騎士創辦人麥嘉欣表示，噴鼻式疫苗可消除小童恐懼心理，讓他們更願意接受預防注射，期望當局能夠在流感疫苗學校外展計劃中增加購入噴鼻式疫苗，減少學校、家長和小童的困擾。
有份合辦接種活動的議員梁熙則表示，根據英國研究報告，噴鼻式流感疫苗的成效較注射式流感疫苗高出50%，促請當局採購疫苗時除考慮價錢，也要考慮噴鼻式疫苗如何協助提升接種率及市民意願，並呼籲家長和學生盡快接種疫苗，以免學校爆發流感。
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