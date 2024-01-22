中銀網約換新鈔額滿 市民可分行領籌兌換

【本報訊】農曆新年將至，不少市民換新鈔封利是。中銀香港昨日表示，由於反應熱烈，該行提供的網上預約兌換農曆新年新鈔名額已滿。但市民仍可於本周四（25日）至下月9日期間，前往分行即場領籌兌換新鈔，該行將在首3天提前一小時於早上8時營業，並設有兌換新鈔專用櫃台及派籌登記服務。同時，分行已備有充裕「迎新鈔」，市民毋須預約可即場兌換。

滙豐銀行的客戶預約於1月25日至2月9日期間兌換新鈔或迎新鈔套裝，每套價值為3,000元或6,000元，銀行會以短訊向客戶確認預約，而各分行將在1月25日至27日期間提前於早上8時營業，市民可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間換新鈔。

至於渣打銀行的客戶則可於即日起至2月8日網上預約領取新鈔或迎新鈔套裝，每人每日只可預約一個時段。由1月25日至2月9日起為市民提供兌換新鈔或迎新鈔服務，所有分行將在1月25日至27日提前於早上8時營業，在上午8時至9時全部分行櫃位將用作兌換新鈔或迎新鈔，並會派籌。