中國載人航天工程展 破15萬參觀人次

【本報訊】去年12月1日在香港科學館和香港歷史博物館舉行的「中國載人航天工程展」，截至昨日參觀人數已突破15萬人次。康文署署長以及兩位博物館館長，更親自接待第15萬名的參觀人士。

重慶家庭特意來港捧場 康樂及文化事務署署長劉明光、香港科學館總館長李為君和香港歷史博物館總館長伍志和，昨日親臨現場接待此次展覽的第15萬名參觀人士，並贈送康文署禮品包和展覽海報。第15萬名幸運兒是來自重慶的王氏和劉氏家庭，他們稱去年7月也曾參觀過位於北京的中國國家博物館之相關展覽，此次來港期間，也特意來到香港科學館和香港歷史博物館參觀。劉先生表示，能再次目睹神舟載人飛船返回艙，見證國家航天工程發展一日千里，感到很興奮，其兩名女兒也十分喜歡展覽的互動展品。

本次展覽分為兩個展區，分別在香港科學館和香港歷史博物館，於香港歷史博物館一樓大堂的展區，主要以航天發展史為主軸，而香港科學館二樓展覽廳的展區則展示在工程方面的成就，以及對未來發展的展望。兩個展區共展出近30組展覽品，重點展品包括空間站模型、航天服、神舟返回艙，還有多支火箭模型、新一代載人飛船模型，以及月面着陸器的模型等。有關展覽至2月18日，市民及遊客可免費入場。