9地貧患者組隊挑戰10公里

【本報訊】地中海貧血兒童基金今年首度獲得渣打馬拉松慈善跑友名額，9名重型地中海貧血症患者更組隊挑戰10公里賽事，展示地貧患者堅持接受適當治療後，也可減低疾病的影響，享受健康生活。基金希望藉此喚起大眾加深對地貧的認識，提高防治意識和資源，並籌款幫助地貧患者的醫療和全人照顧開支。

冀加深大眾對疾病認識 互相扶持挑戰10公里賽的重型地貧患者小敏和冰冰，自幼因為需要頻繁輸血、覆診，身體狀態有時變差，經常請假，令她們無法參與課外活動。兩人獲知有機會跑渣馬後積極準備，冰冰選擇在家做適量帶氧運動，例如做深蹲練腳力。她稱由於需接受輸血來維持生命，導致體內積聚鐵質影響器官健康，所以幾乎每天都需花8至9小時打「除鐵針」，清除體內過量鐵質，過程漫長痛苦，更影響生活。

投入職場多年的小敏，十多年前開始以打針和口服藥兩種方式「除鐵」，從此工作和日常生活的困擾顯著減低。小時候除了每月輸血和每日除鐵，還有血液科等8個專科定期覆診，小敏坦言曾因一般人誤解病症而經歷校園欺凌和僱主不滿。

地中海貧血兒童基金主席馬紹鈞表示，近期香港引入了新藥可降低地貧患者所需的輸血量，穩定血色素水平，但新藥每隔兩、三星期需注射一次，每劑藥價逾兩萬元，亦非政府免費提供的藥物，令絕大多數地貧患者家庭難以長期自費使用新藥。他希望新藥能早日列入政府藥物名單，讓地貧患者多一個機會有效緩解病情，過正常生活。