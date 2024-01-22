恐龍鯊魚古裝造型吸睛

【本報訊】吸引逾7萬名跑步健兒參與的渣打香港馬拉松已結束，不少參賽者在今屆賽事上花盡心思打扮，造型千奇百趣。鯊魚、恐龍、古裝、遊戲角色齊參與競賽，煞是「吸睛」，他們見到攝影機都雀躍揮手，恍如置身嘉年華會。

昨晨舉行的渣馬，回復疫前的參賽名額之餘，跑手繼續盛裝打扮出席賽事，亦有不少人穿着大會提供的藍色戰衣。10公里賽事昨晨6時在東區走廊起步後，萬千穿着藍衣的健兒中，「殺出」一條灰色「鯊魚」，在藍海中分外搶眼。幸好天氣較清涼，鯊魚仔未見出汗。

除了鯊魚仔，亦有女健兒竟疑似「出古惑」，「騎着」綠恐龍暴走賽事，不知道騎恐龍有否令她狀態大勇呢？另外，東區走廊亦出現數名古裝跑手，紅紅藍藍的。他們提着紙扇，未知跑得辛苦時還有沒有力撥扇。有穿着民族服飾的跑手笑言，希望在參賽做運動之餘，特別的造型能在一眾參賽者中「跑出」。

遊戲角色瑪利歐加入戰團 而在維園，身穿紅色帽子配藍色吊帶工作褲的遊戲角色瑪利歐（Mario），亦經過重重挑戰及難關，終於跑到終點衝線，分外興奮！

不過，今屆賽事要求參賽者進入賽道前，先進行保安檢查，最少10名保安人員持金屬探測器，掃描進入起跑區的跑手，個別戴頭套的人需先脫去頭套，接受安檢。大會解釋有關要求是保安考慮，之後會與警方檢討今屆運作，再決定下屆安排，又指今年未有發現有人作出違規的政治展示。