渣馬7.4萬人爭勝 規模復疫前水平

完成21公里 30歲跑手猝死 渣打香港馬拉松昨晨舉行，賽事並首次回復新冠疫情前的規模，約7.4萬名跑手參與，不少跑手指今屆賽事較上屆熱鬧，另有跑手稱天氣乾爽、涼快，適合跑步。不過，一名30歲跑手在半馬（21公里）賽後於港鐵天后站月台暈倒，送院搶救後不治，為過去20多年內第6名渣馬跑手賽後死亡。運動學者相信事件與心臟負荷過度，誘發隱性心臟病有關，提醒年紀較輕的跑手應先檢查身體，尤其家族有心臟病遺傳史，避免悲劇發生。

昨晨約5時半，尖沙咀彌敦道的「全馬」、東區走廊「10公里賽」起點已人頭湧湧，跑手們已分別聚集熱身、飲水，準備比賽。早上6時起步鳴槍聲響起一刻，跑手「昂首闊步」向前衝。有跑手表示，今屆渣馬天氣較為清涼及乾燥，比較適合發揮；亦有跑手稱今年的比賽較熱鬧，氣氛較上屆佳。渣馬終點設於銅鑼灣維多利亞公園，全馬和半馬跑手需經過「魔鬼賽道」的西區海底隧道，跑手們均稱隧道港島出口的「長命斜」極具挑戰性。

料負荷過度 誘發心臟病 在維園衝線位，跑手陸續跑到終點，人人拍照留念。部分跑手衝線後感到不適，需要人撐扶協助，個別需在擔架床休息。不過，今年再有渣馬跑手賽後離世。在昨午12時12分，一名30歲的張姓男子完成渣馬21公里比賽後，離開時在港鐵天后站月台位置突然暈倒，在旁乘客慌忙通知月台職員報案。事主其後由救護車送往灣仔律敦治醫院搶救，惜終證實不治。人員聯絡男子家屬了解其生前狀況，其死因有待驗屍後確定。至昨午5時許，事主遺體由仵工舁送殮房。

香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，人體在運動期間對心肺功能的要求較高，尤其參與馬拉松賽事的跑手，心跳會加速以提供足夠能量予肌肉，令心臟負荷較高。賽事完結後，跑手心率會繼續高企，提供能量予身體修復，他相信死者在賽事期間心臟已超出負荷，未能修復，誘發心臟病。

雷又引述國際統計指，一般長跑比賽每10萬人參與便有一人賽後猝死，而本港渣馬過去20多年有6名跑手死亡，運動醫學上大多涉及先天因素，例如隱性心臟問題。因此若家族有心臟病遺傳史，市民應定期做心血管檢查；跑手於參加長跑前亦要有充足訓練，減少不幸事件發生的機會。

翻查紀錄，2012年、2015年、2017年及2018年渣馬均有參賽者暈倒後不治，死者年齡介乎24至52歲。

842人傷 1人曾停心跳 渣馬主辦單位田徑總會表示，今屆賽事共有842人受傷，當中有一名參與10公里賽事的男跑手在接近終點時倒地昏迷，心臟一度停頓，在場的醫療人員即時處理，送院後情況有改善；其餘傷者大部分是擦傷、扭傷或抽筋。醫院管理局則指，截至下午4時，渣馬共有39名傷者送往公立醫院急症室治理，其中一名男傷者送往律敦治醫院急症室搶救後不幸離世。其餘一男情況危殆、4男1女情況嚴重及8男7女情況穩定。有11男5女經治理後已出院，另外有一人情況待定。