長期支持青少發展 逾400企業機構獲表揚

【本報訊】青少年發展企業聯盟過去推行「Y-WE 我才有用青少年工作體驗計劃」，與本地超過400間企業和機構合作，為青少年提供工作體驗機會。聯盟昨日舉辦活動，感謝一直支持本港青少年發展的企業和機構，表示許多基層青年對未來感到悲觀，培育青年的工作刻不容緩，出席活動的勞工及福利局局長孫玉菡則表示，預期未來政府與聯盟有更多合作機會。

助2500基層青年確立職業路向 青少年發展企業聯盟推行「Y-WE 我才有用青少年工作體驗計劃」10周年，昨日舉行「青少年職志夥伴」表揚計劃，向長期支持青少年發展的企業和機構頒發「青少年職志夥伴」表揚狀。勞福局局長孫玉菡致詞時表示，港府十分重視青少年發展，例如通過政、商、民三方協作，推行「共創明Teen計劃」，幫助青少年建立正向人生觀，預期未來政府與聯盟有更多合作機會。

聯盟則表示，推行計劃10年間幫助了超過2,500名基層青年確認合適的職業路向、獲得工作經驗，並建立積極正向的價值觀。

聯盟指，幫助年輕人投身社會前及早確認職志，了解在相關行業發展的途徑和門路，就是為各行各業培育人才，將合適人才帶到最適合他們發展的行業，長遠有利本港工商業發展，因此商界參與非常重要。