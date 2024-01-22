調整資助房屋比例 當局：要待下個5年期

【本報訊】公營房屋嚴重短缺，基層市民上車難。政府正研究增加居屋等資助出售房屋比例，房屋局局長何永賢指出，即使要調整都是第二個5年期較後的時間才會有空間，必須確保2026至2027年綜合輪候公屋時間降至4.5年，但市民可以思考3年上樓目標能否延長一點，令更多人擁有自置居所。

須確保輪候公屋降至4.5年 何永賢昨出席電視台節目時表示，未來需要大量興建公屋，將成為房委會主要支出。房委會財務小組委員會主席麥萃才認為，是時候考慮如何做到財政平衡，有委員建議調校資助房屋比例，亦有人提出可以增加公營房屋的商業設施，政府會一籃子考慮這些建議。

為確保房委會財政穩健，政府研究調整現時公屋跟資助出售房屋「7：3」的比例，興建更多居屋及綠置居等，意味減少出租公屋。被問及此舉會否令輪候公屋的時間更長，她指目前仍有13萬人在輪候冊上，日後是否有空間調整比例，要視乎公屋輪候人數等因素。她強調任何改動都不會改變將6年輪候時間封頂，以及2026至2027年連簡約公屋計算在內的綜合輪候公屋時間降至4.5年。

她說：「我相信都是要下個5年期較後的時間，是否有些空間，我們的資助房屋比例可提升一點？正等候公屋的朋友很想維持3年，但如想資助房屋比例大一點的，3年半大家是否接受呢？舉例而已。多了半年可能我又有些空間調節，這些我們都會多點聽。」

被追問輪候時間應以傳統公屋計算，抑或計及簡約公屋？若是後者，增加居屋等數量，會否令市民住在簡約公屋的時間更長？她指這是大家要討論平衡位在哪裏，如資助房屋的供應增大，會否有一些本身已是在公屋的朋友，他們多了機會買資助房屋，便會交回公屋出來，而大家亦要明白，簡約公屋都是一個很恰切的居所。