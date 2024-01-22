逾六成受訪劏房戶 遭業主另定電費

【本報訊】劏房居民不但面對貴租及惡劣住屋環境，甚至交電費亦較昂貴。社協調查顯示，仍有逾六成受訪者的電費由業主另定每度電價計算，最高更達每度電2.2元，令人咋舌。而同時有近三成受訪者表示曾被拒披露水電帳單；近兩成受訪者遭拒絕按水電帳單收費，可見懷疑濫收水電費的情況仍然普遍，促政府加大執法力度以杜絕違法行為。

調查發現，有24.9%受訪者表示業主會按電費單收取其電費，較2022年同類型調查中只有5%受訪者的電費按帳單收取，情況有顯著改善。而水費收取計算方式的情況同時亦有改善，2022年調查中，只有一成半受訪者的水費按水費單收取，但是次調查中，以此方式收取水費的受訪者已升至22%。

78.5%人啞忍 多不清楚投訴程序 不過，調查中仍有61%的受訪者的電費由業主另定每度電價計算，而每度電的中位數可達1.6元，最高更達每度電2.2元。而更有27.3%受訪者表示曾遇到「業主/地產/二房東拒絕披露水電帳單」；17.6%受訪者遇到「業主/地產/二房東拒絕按水電帳單而調整水電收費」，可見懷疑濫收水電費的情況仍然普遍，政府必須加大執法力度以杜絕此違法行為。

另外，有78.5%受訪者在懷疑業主觸犯租務條例是選擇啞忍，並沒有作出投訴，甚至乎舉報。主要的原因依次為「不清楚投訴程序」（39.1%）、「怕被業主知道後被趕走」（37.9%）及「租客實際話語權細，覺得投訴的作用不大」（32.3%）等。可見現時依賴租戶主動舉報業主違法行為的做法效力不大，同時亦不貼近現實情況。