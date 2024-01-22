租管無能 業主劏得更狠 加租劏房倍增

2年僅定罪87人 死不設立起始租金 本港基層住屋難，劏房租管條例儼如「紙老虎」，生效兩周年僅定罪87名違例業主。新法例無能，縱容黑心業主劏得更狠，有組織調查發現條例雖設兩年凍租期，但仍有逾30%受訪劏房戶稱於過去兩年被業主加租，加租情況比條例實施前多一倍，有黑心業主更獅子開大口一加便是1,500元。組織指，通關後業主「唔憂租」，「凍租」變成不可能，促當局盡快引入起始租金，堵塞業主在簽訂新租約時肆意抬價的漏洞。

針對分間單位的租管條例列明業主需於租期開始的60日內，向差餉物業估價署以AR2表格提交租賃通知書，但截至去年11月中，差估署只處理了2.35萬份AR2表格，佔全港10萬劏房戶約20%。條例又列明首兩年租約期內業主不能加租，其後續約時加租不得多於10%。

租金佔入息比例升至42% 不過，香港社區組織協會昨公布的研究報告指，來自深水埗、元朗及觀塘等12個地區的受訪分間單位租戶，其租金佔入息比例已攀升至42%，有31.2%人稱在過去兩年被加租，較兩年前同類型研究中的數字上升近一倍。

當中，加租中位數為200元，最高更達1,500元，12.5%受訪者的加租幅度更在10%以上，超過法例的加租上限。另外，條例生效當年的年底，差估署已識別了1,098宗業主涉嫌違規的個案，但當局最新公布的數字顯示，由條例生效至今年1月5日，只有共87名劏房業主因違反條例而被定罪。

社協指，過去3年的新冠疫情期間，雖然有劏房業主「凍租」，但隨着中港恢復免檢疫通關，業主普遍覺得劏房「唔憂租」，即使現時本港經濟仍然低迷，「凍租」的情況亦可一不可再。社協指，相信劏房市場將回復至逢續約必加租的常態，而且由於當局立法時並沒有設立「起始租金」，相信劏房租金會愈加愈「離地」。

促租務主任恒常上門抽查 社協促請港府立法規管分間單位的「起始租金」，以堵塞現時只規管租金加幅，容讓業主在簽訂新租約時肆意抬價的漏洞。同時，當局應採取主動方式加強規管，例如租務主任應恒常上門抽查，以了解租戶有否遭迫遷或濫收雜費，以及其業主是否有涉嫌違反新法例規定，加強對租客的支援。若果有居民因為舉報而被迫遷，當局應該提供安置。

調查中仍有逾六成受訪者的電費由業主另定每度電價計算。 租管條例實施兩周年，社協公布調查結果顯示逾三成受訪者表示在過去兩年被加租。 過去兩年劏房戶加租金額