醫醫相護無真相 公義難尋問蒼天

患有橫紋肌肉瘤的8歲女童周天瑜，3年多前疑因醫療事故慘成植物人，其父為了尋求真相，多年來奔走追討，可惜醫醫相護實在牢不可破，公義無法彰顯，他去年更確診患癌，令人心酸。詎料上天的考驗還未完結，小天瑜又因為心臟衰竭，生命進入倒數，此際卻傳出涉事麻醉科醫生發展順風順水，猶如在周家傷口上灑鹽。

周父幾經艱辛，得到瑪麗醫院兩份醫療紀錄，兩份紀錄都清楚顯示，手術當天下午2時53分，醫護人員曾為病人輸入500毫升葡萄糖及鹽水混合物。而8日後的修訂卻刪除這項紀錄，是否有人逃避事故責任，一直是周父心頭疑問。他曾就此向兒童醫院醫生查詢，醫生指500毫升屬成年人分量，若放諸小童身上就屬過量，此可能是導致天瑜病情轉壞的關鍵，惟瑪麗醫院不承認此項紀錄，真相成謎。

更令人晴天霹靂的是，本報收到報料，涉事的麻醉科醫生，最近在瑪麗醫院麻醉科的發展更上一層樓，周父直指荒謬。可以看到，不論是醫管局還是涉事醫生，一直拒絕向周父交代事件經過，醫管局更以涉及法律程序為由而隻字不提，只強調不涉「醫療風險警示事件」，毋須向家屬及公眾交代。惟周父翻查有關定義，列明「導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件」，便屬醫療風險警示事件，女兒淪為植物人，顯然已符合相關定義，質疑醫管局逃避責任，包庇涉事醫生。

事實上，醫醫相護在香港早已不是甚麼新聞，醫生犯錯甚至搞出人命，絕少要付出代價，即使有關醫生涉及刑事，醫委會判以釘牌極刑，亦例必附帶緩刑條件，有罰等於冇罰。早前聯合醫院兩名醫生，涉開漏藥導致兩度換肝的鄧桂思不治，因而被控誤殺，但最終也獲律政司撤控，反映醫護霸權的冰山一角。受害病人和家屬要想討回公道，難過登天。周父亦曾向醫委會投訴，包括上述麻醉科醫生在內的3位醫生專業失德，惟醫委會一直使出拖字訣，召開初步會議後便沒有進展，猶如石沉大海，周家何時才能撥開雲霧見青天，真是天曉得。

都說醫者父母心，但在香港，這無異於癡人說夢。無可否認，公院人滿為患，醫護人手不足，十個煲七個蓋，忙中有錯可能難以避免。問題是，每有事故發生，完全無人需要問責，病人安危不及醫生前途重要，由醫院到醫管局再到港府，皆例行公事一般，寫個報告、成立檢討委員會便當作交差，到頭來又是重複犯錯，醫療事故沒完沒了，叫病人和家屬情何以堪？如今港府就連急症室收費也想大幅增加，一味想將病人轉往私營市場，但有頭髮無人想做瘌痢，私家醫生收費高昂，並非人人負擔得起。港府為了卸責，縮骨招數盡出，最苦還是基層市民。

姑勿論如何，小天瑜在世日子可能已經不多，周父本身也患有重病，當局一味逃避也不是辦法。惟有開誠布公，公平公正公開交代事件，方能讓周家以至全港市民心服口服。