筆下風雲：美以領袖同病相憐

以巴戰爭不但無法停止，更隨着胡塞武裝侵襲紅海，引來美英轟炸其也門據點，令局勢益發朝着不可知的方向發展。不管國際社會如何施壓，以色列一樣不肯停火，其他回教武裝組織不斷加入混戰，中東危機不斷擴大。

值此之際，有記者問及美國總統拜登，以色列在內塔尼亞胡執政下，「兩國方案」是否已然無望。拜登竟表示兩國方案仍有可能實現，強調內塔尼亞胡並無反對，其中一個可行方式，是建立沒有軍隊的巴勒斯坦國。內塔尼亞胡一直拒絕兩國方案，拜登所言只是自欺欺人。沒有軍隊的巴勒斯坦國，無異於繼續由以色列屯墾以至殖民，對巴人的欺侮無以復加，如此這般的兩國方案形同虛設，到頭來還是以色列獨霸，沒有平等可言，算是哪門子「兩國」？中東亂局怎可能有平息的一天？拜登此說，愈加證明美國已被以色列牽着鼻子走，誰才是誰的「老爸」，寫在牆上。

隨着以巴戰事外溢，牽連極廣，難怪有評論質疑，美以根本有心為之，目的是拖伊朗落水。伊朗一直是胡塞武裝、真主黨等武裝組織的金主，加上伊朗擁核，又是石油生產國，在中東舉足輕重，勢力龐大，一直是美國心腹大患。美國不肯叫停以巴戰爭，以色列繼續騎劫美國主導局勢，一旦伊朗沉不住氣直接介入戰事，不僅是一場中東大戰這麼簡單，恐怕會變成第三次世界大戰。目前伊朗仍然克制，但支持和放任各武裝組織跟美以對着幹是明擺着的事，隨時擦槍走火。

對拜登來說，以巴有沒有和平只是其次，最重要是成功連任。特朗普民調仍然領先，拜登得失不起猶太金主。下台壓力愈來愈大的內塔尼亞胡，則要千方百計延續戰爭，保住政權，兩者根本同病相憐，一拍即合。