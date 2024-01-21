強詞有理：美式傲慢

自高自大是一般美國人的通病，唯我獨尊，「老子天下第一」，而且表現在方方面面，無論是對內還是對外，都是如此。一直將「美國優先」掛在嘴邊的前總統特朗普固然充滿美式傲慢，其他政客也不遑多讓。國務卿布林肯日前在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會一個活動時誇誇其談，聲稱中東問題上「幾乎每個國家都說他們需要美國，他們想要我們在場，想要我們在談判桌上，想要我們領導」。這豈止是自高自大，簡直是自戀自狂。

在美國霸權威懾之下，有些國家臣服、依附、巴結美國，這並不奇怪，但說到幾乎每個國家都需要美國，分明是自我感覺良好。別的地區不說，中東就有不少國家不需要美國，例如伊朗、敍利亞、利比亞、阿富汗等等，即使被美軍佔領的伊拉克，也不願任其擺布。有人嘲諷道，世界需要美國更多干預，以應對全球範圍內的衝突和危機。實際上，美國正是世界最大亂源，手伸到哪裏，哪裏就有戰亂。

以上帝選民自居的美國，總是認為自己代表着全世界，其實美國只能代表被其控制的西方陣營，在世界上屬於少數，而不是多數，更不是布林肯所說的「幾乎每個國家」。就以俄烏戰爭來說，跟隨美國制裁俄羅斯的來來去去就是歐洲及日韓等30幾個附庸國，大多數國家都拒絕跟隨美國。即使是西方陣營，也不是鐵板一塊。法國總統馬克龍日前重申，歐盟和歐洲國家需要「確立主權」，減少對美國的依賴，以歐洲人的身份與亞非國家交流，而不是被視作美國的附庸。

人同此心，心同此理，甘心充當美國附庸的國家並不多，大多數國家只是懾於美國霸權敢怒不敢言。而隨着美國霸權日益衰落，起來反抗的國家必將愈來愈多。這次也門叛軍青年運動（胡塞武裝）大鬧紅海，正是美國霸權衰落的縮影，美軍除了發動空襲洩憤，還有甚麼板斧？若連胡塞武裝也收拾不了，美國還如何自稱領導世界？

很明顯，美國正面臨各種內憂外患。內憂姑且不說，外患愈演愈烈，正嚴重動搖美國霸權。尤其是非西方勢力的崛起，中國、俄羅斯、伊朗等新興國家愈走愈近，影響力愈來愈大，成為美國霸權的最大噩夢，而這正是美國一手造成。布林肯不暇自哀，還在侈談甚麼「每個國家都需要美國」，不是很可笑嗎？