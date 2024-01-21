龍吟虎嘯：巴以之戰 波及歐亞

打了3個多月的巴以之戰，已經擴大到紅海和中東，介入和被捲進去的國家，包括以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、敍利亞、也門、伊拉克、巴基斯坦和伊朗。這些國家在外部勢力操弄下，因新仇舊恨正在混戰一場，並非只是支持巴勒斯坦或支持以色列而分界線，實乃有很深刻的阿拉伯世界、伊斯蘭教國家的歷史恩仇、宗教恩怨借機爆發，「仇殺一番」。

不過，這些都是小打小鬥，對大局影響不大，有影響的還是巴以之戰能否打破紅海封鎖、美英歐洲勢力會否把戰爭推向更大規模；最關鍵的是伊朗會否被捲進來，以及俄羅斯、土耳其的動向和介入程度，也即是否發生大國戰爭，波及歐亞。

這樣的話，是以色列最想看到的。以色列的內塔尼亞胡政府一直頑固堅持擴大戰爭，徹底消滅哈馬斯，清空加薩，趕走或屠滅當地人，完成復國大業，就是要促使這個局面的出現。現在的中東局勢，正在穩步的、不可阻擋的朝着這個方向發展。

當然，伊朗這個關鍵因素目前還是「未來動向」不明，不知道它會不會豁出去和美英西方死拚一場。伊朗若不敢拚，哈馬斯、真主黨、胡塞武裝等「反以色列力量」，將失去最大的支持者，處於極為艱苦的狀況；即使不被完全消滅，也會輸掉巴以之戰、「中東之戰」、「紅海之戰」。如果伊朗敢拚，就將是一場真正有規模、長時間的大戰，美英和西方未必拚得起，戰事有望以談判止息，誰也不會贏得太多，誰也不會輸得太慘，以色列的目的會大打折扣。

這原因是，伊朗如果真正敢拚，大規模的長時間戰爭會把俄羅斯和歐洲拖進來，深度參與戰事，這是他們關乎國運的利益，沒得徘徊觀望。

現在戰事擴大，以色列已經初步達到目的，它會更加添柴加火。美國已經「洗濕了頭」，已經不能收放自如，很可能一不做、二不休，奮身撲進去。