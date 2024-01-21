要聞港聞

港鐵站偷拍裙底 中年漢就逮

九龍灣站早前發生懷疑偷拍事件。 九龍灣站早前發生懷疑偷拍事件。
九龍灣站早前發生懷疑偷拍事件。
【本報訊】上周四晚上7時許，一名25歲女子在港鐵九龍灣站，懷疑被人偷拍裙底春光，隨即截停對方並報案求助。
執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕一名姓鄭（31歲）男子，並把他帶走扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc