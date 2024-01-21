港鐵站偷拍裙底 中年漢就逮

【本報訊】上周四晚上7時許，一名25歲女子在港鐵九龍灣站，懷疑被人偷拍裙底春光，隨即截停對方並報案求助。

執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕一名姓鄭（31歲）男子，並把他帶走扣留調查。