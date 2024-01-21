華航飛港現「緊急情況」 需折返

【本報綜合報道】台灣中華航空一架空中巴士A330客機上周六（20日）由台北飛往香港時，疑因客艙無法建壓緊急返航，該航班起飛不久就發出代表緊急情況的7700代碼，現已返回桃園國際機場，沒有發生其他意外。

疑客艙無法建壓 涉事航班編號為CI919，於上周六傍晚飛離台北，原定同晚抵達香港國際機場。中華航空表示，客機起飛後出現機務異常信號，高度緊急從3萬多英尺驟降至一萬英尺左右，機師依標準作業程序處理，決定返回台北檢查，聯絡航管優先協助下降至安全的客艙壓力高度，並未出現失壓情形，航機於晚上7時31分順利返抵桃園機場，中華航空已調派其他航機搭載旅客前往香港。

當飛機發出「7700代碼」，即表示遇到緊急狀況，例如機械故障或有機上人員突發疾病等，該緊急代碼由國際民航組織（ICAO）制訂為緊急情況下使用且全球通用。而根據即時航班追蹤平台顯示，該架航機在前往香港途中時，飛至近澎湖上空掉頭，航機高度也從約3.7萬英尺下降至一萬英尺。