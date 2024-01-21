9旬父淪扒手獵物 子擒賊力保不失

荃灣打荷包黑點 年近歲晚更兇險 年近歲晚，又是賊匪出沒高峰期，其中被指為賊夥「搵食熱點」、不時有買餸市民遭「打荷包」的荃灣楊屋道一帶，新年前屢現賊蹤，老弱婦孺更成獵物。上周四中午，一名九旬翁途經河背街，疑被一名男子「探囊取物」扒竊錢包，事主兒子及時察覺追截對方，並把疑犯按地制服及報案求助。據悉，疑犯持雙程證來港，惟未知其背後是否有集團操控。

上周四中午12時許，一名92歲老翁把錢包放在背囊，偕59歲兒子外出逛街，當他們途經河背街37號對開，一名男子疑趁老翁不察，悄悄走近其身後，並且伸手入事主背囊扒竊錢包。事主兒子見狀，懷疑有賊人扒竊老父財物，遂連忙上前喝止，對方疑見東窗事發，一度企圖拔足逃走，不過事主兒子早着先機，快步搶前截停對方並報案求助。

有網上圖片顯示，一名男子騎在疑犯的腰背，一手抓着其肩膀防止他逃脫，同時手持電話相信正在報案求助。疑犯則趴在地上，似乎已知「大勢已去」，臉上木無表情，不作任何掙扎。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「扒竊」拘捕一名姓張（42歲）內地男子，他雙手隨即被鎖上手銬，再被帶走扣留調查。據了解，被捕人士持雙程證來港。

拘持雙程證內地漢 捉賊貼文旋即在網上引起一眾網民廣泛討論，不少人稱讚擒賊者反應夠快：「捉到賊比（畀）個叻叻阿叔」、「叔叔叻呀，捉賊！！」，另有部分留言對賊夥橫行表示憂慮，或者分享遇竊遭遇：「（賊人）臨過年要搵快錢」、「一定有同黨」、「楊屋道勁多打荷包」、「早幾個月我先喺楊屋道買緊餸比（畀）人打左（咗）荷包」、「我媽咪畀人（界刂）開過個袋」， 其中有網民亦作出「溫馨提示」：「年尾，大家都要小心啲」。