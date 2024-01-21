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洋漢登高中暑 飛服隊接走

【本報訊】昨日下午2時許，一名外籍男子與女友人，在屯門青山灣九逕山行山期間，外籍漢懷疑中暑不適，同行友人見狀，隨即報案求助。政府飛行服務隊直升機接報到場，把事主送往灣仔直升機坪後，再由救護車送往律敦治醫院。事主落車後，自行步入急症室接受治理。
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