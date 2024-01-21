1月21日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月21日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
洋漢登高中暑 飛服隊接走
【本報訊】昨日下午2時許，一名外籍男子與女友人，在屯門青山灣九逕山行山期間，外籍漢懷疑中暑不適，同行友人見狀，隨即報案求助。政府飛行服務隊直升機接報到場，把事主送往灣仔直升機坪後，再由救護車送往律敦治醫院。事主落車後，自行步入急症室接受治理。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240121-0121_00176_244/洋漢登高中暑--飛服隊接走
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc