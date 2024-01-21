行山遇意外 搜救App免無網之災

手機無信號可求救 HKSOS一鍵報案 疫情以來愈來愈多市民喜歡到郊野公園行山遠足，但自2019年起，涉及郊野公園的搜救個案已經增至超過3,000宗，當中涉及傷亡的個案上升至近4倍。搜救行動分秒必爭，搜救人員能否掌握求助者的地理位置尤為重要，執法部門推出的智慧搜救「HKSOS」手機應用程式，配合專利技術，即使無網絡信號，市民都能發送求救信號，一鍵直達999報案中心。

HKSOS今年1月在iOS及Android平台上架，至今已累積超過4,000次下載，並已應用於成功搜救個案。本月14日，一名32歲男子到西貢行山，看到HKSOS宣傳廣告後下載程式，至馬鞍坳時感到頭暈、疲倦，按下SOS求助，人員接獲他的求救信號後立即致電給他。

他透露自己身處麥理浩徑一位置，可是與程式所記錄的地理位置相差甚遠，人員將HKSOS的定位轉發予消防通訊中心作出救援行動，最後報案人被尋獲。

6大功能 支援聾啞人士 執法部門呼籲市民下載應用程式，一旦有意外，可讓搜救人員快速鎖定位置。HKSOS有6項功能，首先是「一鍵直達999報案中心」，讓使用者在緊急情況下透過HKSOS一鍵直達報案中心，調派搜救人員在最短的時間內為求助者提供協助。其次是「讓緊急聯絡人代為求助」使用者可設定緊急聯絡人，讓報案中心有多一個途徑確認使用者的安全。第3個是「無網絡仍能發送求救信號」，協助搜救隊伍在沒有網絡覆蓋的情況下，透過由HKSOS發出的獨特求救信號，偵測求助者位置。

第4個功能是「意外偵測系統」使用者可預設行程時間，如行程超時，HKSOS會提示使用者延長或結束行程，亦會接觸緊急聯絡人，以確認使用者的安全，報案中心亦會在特定的情況下主動確認使用者的安全，並根據實際情況，評估是否需要作出搜救。第5是「戶外活動好夥伴」，適用於海陸空各類活動。最後第6是「便利聾啞人士使用緊急求助服務」，將求助訊息圖像化及文字化，提供9種求助類別，例如骨折、嚴重出血、呼吸困難等。