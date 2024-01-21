昨錄24.6℃ 逾半世紀最暖大寒
【本報訊】二十四節氣中的大寒本是極寒的日子，但昨日本港卻暖陽高照，市區最高氣溫曾達攝氏24.6度，翻查天文台過去資料，昨日創下逾半世紀以來最暖的大寒，同時亦為天文台開台有紀錄以來第二暖的大寒，僅次於1969年的紀錄。不過，一道冷鋒隨即影響廣東北部，本港今日起氣溫急降，市區最低氣溫料降至最低攝氏15度，約24小時內氣溫降近10度。天文台呼籲參與渣馬的跑手留意天氣預測， 根據實際情況調整裝備。
今早最低15℃ 明進一步轉冷
天文台表示，位於廣東北部的一道冷鋒逐漸向南移動，昨晚至今早會橫過廣東沿岸，今早本港已顯著轉涼，市區最低氣溫約攝氏15度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約攝氏21度，吹和緩至清勁偏北風。至於本港最熱的大寒紀錄，當年最高氣溫曾錄得攝氏26.4度。
至於未來九天天氣預報，受到強烈冬季季候風及高空擾動影響，本周初至中期廣東天氣進一步轉冷，風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒，本周後期華南可能有雷暴，沿岸地區相當清涼及有雨。天文台展望明日稍後進一步轉冷，本周二（23日）及本周三（24日）風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫降至約攝氏8度，新界嚴寒。本周後期氣溫逐漸回升。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：