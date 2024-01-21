昨錄24.6℃ 逾半世紀最暖大寒

【本報訊】二十四節氣中的大寒本是極寒的日子，但昨日本港卻暖陽高照，市區最高氣溫曾達攝氏24.6度，翻查天文台過去資料，昨日創下逾半世紀以來最暖的大寒，同時亦為天文台開台有紀錄以來第二暖的大寒，僅次於1969年的紀錄。不過，一道冷鋒隨即影響廣東北部，本港今日起氣溫急降，市區最低氣溫料降至最低攝氏15度，約24小時內氣溫降近10度。天文台呼籲參與渣馬的跑手留意天氣預測， 根據實際情況調整裝備。