垃圾徵費 每月成本增逾萬 食肆搵顧客埋單

物管嘆政策複雜 街坊疑問難解答 原定4月1日實施的垃圾徵費臨時煞車，押後至8月1日才全面推行，香港餐飲聯業協會會長黃家和憂慮徵費高昂、最終仍是市民受害，他表示飲食業界擔心推行垃圾收費後會令經營成本增加，估計小型食肆最少每月額外增加1,000至2,000元開支，大型食肆額更達萬元以上，某程度上會令食肆加價，最後由顧客「埋單」。物業管理界則指政策較複雜，前線清潔人員更擔心無端踩進違法的陷阱。

黃家和昨日出席一個電台節目表示，若按政府現時推行的收費計算，食肆額外開支很大，他以酒樓為例指，大型食肆會有較多廚餘，若垃圾徵費實施後廚餘回收不能配套，食肆的經營成本勢會增加。他估計，小型食肆每月開支最少增加1,000至2,000元，大型食肆可能增加過萬元，坦言若經營成本增加，某程度上會令食肆加價，最後都是由顧客「埋單」。

黃又指，對飲食業界而言，垃圾徵費並非新鮮事，他們亦一直支持政府做法、支持環保。但疫情期間，絕大部分中小型食肆均經營困難，相信會將環保放在第二位，故在處理環保問題上或需要花費額外的精神及時間，希望政府未來在宣傳教育方面可以做得更好。

商簡化指引 減清潔工憂慮 香港物業管理公司協會前會長陳志球表示，業界去年已經預備好配合推行政策，亦有派前線工作人員完成有關培訓課程，但由於政策較複雜，向居民解釋會有點難度。香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻則指，前線清潔工人不習慣做行政工作，政策推行要令他們工作時不需擔心違法，故已與政府就簡化有關工作商討指引，希望減輕前線清潔工的憂慮。

此外，對於早前環保署助理署長胡勁欣解說垃圾收費時曾表示，若居民廢置較大型垃圾，譬如地拖棍，可鋸開放入指定垃圾袋。區議員柯創盛對有關說法感到嘩然，並指本港實施「綠在區區」後已見成效，若令回收過程更方便、易明，相信可增加市民回收的意願，建議政府要多作宣傳教育工作。

黃家和