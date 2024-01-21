以專長發揮人道力量 7人獲獎

【本報訊】香港紅十字會昨舉行「香港人道年獎2023」頒獎典禮，以表彰得獎者無私的救助行為。6位香港人道年獎得獎者當中有牙科醫生、電機工程師、乳癌康復者、整形外科專科醫生、視障運動員及眼科醫生，一位香港人道新力量得獎者則是心理學家，他們透過個人專長，以實際行動發揮人道力量，為弱勢社群及有需要人士作出卓越貢獻。

整形醫生義助兔唇顎裂童 「香港人道年獎2023」以「暗處有光•全賴有你」為主題，得獎名單昨日揭曉。香港人道年獎得獎者李鍵穎，從2014年起在內地從事人道志願服務，對患有兔唇、顎裂等先天疾病的兒童進行整形手術。他表示整形手術在貧窮地方能為病人及家屬帶來很大改變，這也是多年來持續服務的原因。

另一得獎者張孫俐俐是一位牙科醫生，在過去10年走過很多地方，主要幫助弱勢群體及家庭提供義務牙科服務。張孫俐俐表示十分關注本港無家者的狀況，會透過探訪、義診幫助他們，緩解他們的經濟壓力。

評審委員表示，欣賞7位得獎者積極運用自己能力幫助有需要人士，以行動傳播人道精神。該獎項主要通過表彰獲獎者，藉此推動人道精神，並鼓勵大眾加入人道服務行列，將人道精神推廣至社會各階層。