南跳岩企鵝育成記 喚起保育意識

【本報訊】為提高社會對保護企鵝的認識，每年的1月20日被定為「企鵝關注日」（Penguin Awareness Day）。而海洋公園上月亦迎來一個珍稀小生命、南跳岩企鵝，海洋公園昨在社交平台上載「企鵝育成記」，與市民分享南跳岩企鵝出生過程，提醒社會要出一分力保護可愛企鵝，共同養成節約能源、源頭減廢等好習慣，減慢全球暖化速度，拯救一班野外小企鵝。

節約能源 減慢暖化 海洋公園在Facebook上載「企鵝育成記」，呈現公園記錄南跳岩企鵝出生的過程。新生南跳岩企鵝的編號是R610，在2023年12月22日出生，體重84克，至昨日已約一個月大，由護理員悉心照顧。貼文又指，受到氣候變化、全球暖化及過度捕撈磷蝦等問題影響，每年野外企鵝的數量都不斷減少。

南跳岩企鵝別名鳳頭黃眉企鵝，身高55厘米，能跳約一米高，牠們在南大西洋、印度洋和太平洋的島嶼生活。南跳岩企鵝在瀕危物種紅色名錄屬易危，其數量迅速下降，在過去30年減少約30%。商業捕魚影響了牠們的食物供應，氣候變化則改變了海洋食物網的結構等，都是令牠們數量減少的原因。而開採化石燃料和旅遊業等造成的污染及騷擾，都危害這些企鵝的生存。