電子書僮 提升智障生生活能力

【本報訊】照顧智障兒童不容易，有中學連同香港應用科技研究院等舉行「為智障學生而設的生活技能機械人」全港試用計劃啟動禮，計劃為該校每名智障學生提供一部機械人，讓機械人成為學生的電子「伴讀書僮」，於家中及校內擔任智能助教及陪伴者。

啟動禮昨日在香港科學園高錕會議中心舉行。該計劃由禮賢會恩慈學校聯同香港應用科技研究院、及播閃機械人有限公司合作舉行，以研發切合智障學生的智能教育機械人。

教材涵蓋衣食住行 禮賢會恩慈學校校長謝慶生表示，計劃除了為每位恩慈學生提供一人一部機械人外，亦會推展至全港智障兒童學校和特殊幼兒中心試用，冀為特殊教育界帶來更多創新教學實踐，創建資源分享的文化。另外，計劃統籌教師李岳駿指出，團隊原創了50套涵蓋衣、食、住、行的機械人生活技能教材，以及300組切合智障生程度的機械人聊天對話，另外亦有專為非華語生學習粵語的機械人伴讀軟件等，期望機械人能有效提升智障生的生活能力及滿足他們個別化需要。

行政會議成員林正財表示，隨着科技日益進步，各界積極運用人工智能提高特殊教育的質素，期望這項具前瞻性的機械人計劃能為智障學童帶來創新、高成效的學習體驗。計劃顧問冼權鋒亦認為，這個機械人計劃能提升香港特殊教育業界水平，並讓智障學童享有更具有質素及有尊嚴的教育。