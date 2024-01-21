逾百外勞司機來港 料半數考獲牌照

【本報訊】政府去年批准運輸業界輸入外勞，早前抵港的外勞小巴司機獲安排路試，惟合格率成疑。運輸及物流局局長林世雄昨表示，當局已批出過百名小巴和客車司機來港，或有半數成功考獲牌照，陸續投入工作。

林世雄強調內地司機的考牌要求以嚴謹和安全為先，與本地司機一致，並且將會提醒業界做好訓練。

對於有業界指司機合格率偏低，林世雄表示，現時輸入司機的基數較少，毋須過度演繹。他又指，運輸業輸入勞工計劃設有逾6,000個航空業員工配額，首批員工已開始工作，第二階段目標輸入3,000人左右，由於部分內地外勞希望過完春節才來港，招聘進度受影響。

擬年內提規範白牌車方案 此外，的士司機違例記分條例草案上月通過，引入的士車隊管理制度。林世雄指，會在今年首季向業界發出邀請，期望年內成立的士車隊。他又稱，從來不覺得網約車是大問題，重點是相關車輛是否合法取酬，希望今年內提出針對白牌車和非法出租車的規範方案，讓社會討論。