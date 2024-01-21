周庭潛逃 指香港充滿恐懼

【本報訊】已解散的香港眾志執委周庭在去年9月已赴加拿大修讀碩士課程，上月底更棄保潛逃，執法部門表明若不自首，會終身追捕。有網媒報道，周庭表明已適應當地生活，亦依然覺得自己是香港人，又指情緒病仍需一個療養的過程。她回想在港的生活時，形容經過去3、4年「香港喺我心目中，成為咗一個充滿恐懼嘅地方，諗起香港我淨係諗起啲好差嘅東西。」她又指曾發噩夢見到「國安」。

稱夢見「國安」 需日服血清素 去年周庭透過社交平台表明不會返港就國安案報到，當時她指患上情緒病。她對網媒表示在囚時已出現焦慮症的徵狀，而在2021年6月出獄，離開監獄後其情緒病反而變得更加嚴重。她指現時「血清素嘅話，係要Keep住每日食嘅。」又指仍然在一個療養的過程，要掙脫恐懼，都需要時間讓心痊愈。

身處加拿大多倫多的她表明已逐漸適應當地生活，她指或因今年是暖冬，加拿大的寒冷可能還比不上香港的濕凍，「尤其我以前住新界，新界再低一兩度嘛」。報道又指她的日常生活就像是個普通的學生，對於同學是否知道她的過去，她沒深究，而閒時她會帶菲林相機，探索加拿大的美景，而且在學習溜冰。

礙於有情緒病，過去多年在港不敢出街，她指在2022年開始影菲林相，覺得這是一個治療情緒病的過程，「因為自己一個病徵，就係非常唔想出門口。」

她續稱，現在能做的是把握時間好好思考前路，有段時間她拍過YouTube，形容是一個好開心的過程，這可能是一個方向，又指不會局限自已一定要繼續從事政治工作，「當然亦無話一定唔可以」。