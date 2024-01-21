律師會：AI不能取代法律專業

【本報訊】愈來愈多人採用人工智能（AI）工具。香港律師會會長陳澤銘指業界正面臨一場人工智能的變革浪潮，儘管科技促使工作增值的同時，亦存在流失崗位的隱憂，但終究也不能取代法律專業，畢竟人工智能不應代替人類的判斷。

律師會昨發表《人工智慧對法律專業的影響》的立場文件，陳澤銘指律師會明白AI對行業帶來的好處，如將重複性高的工作自動化、精確地處理數據和文件，顯著地提高生產力、降低成本，讓律師可專注一些高增值的工作，然而不當使用會帶來嚴重後果。他舉例曾有一外國律師利用ChatGPT尋找案例並撰寫陳詞，但上到法庭才發覺ChatGPT所給予的案例是虛構的，可見完全依賴人工智能，藉此替代法律工作是不可能的。

他指新科技的出現，勢必對工種或人手帶來一些轉變，或會逐漸減少對一些初級法律的需求，而業界必須有此意識，預視將來有甚麼新發展的工種，培訓能充分配合人工智能的法律專業角色。有見AI的普遍應用，將來市民遇上官司，有可能求助於非法律專業、且不受律師會規管的「法律意見提供者」，情況值得探討。

指存偏見歧視洩密風險 文件亦全面分析AI工具的能力、限制、風險及對法律專業的影響。他指AI的大型語言模型並非對詞語的理解，亦會出現偏見、歧視或個人資料私穩風險，亦未必能夠確保資料真確性，而運用AI而自我代表的訴訟人因未經正式法律訓練，對當事人或司法公義未必最有利。文件亦闡述了法律教育應採用跨學科模式，司法機構應加強法官的培訓，倡議政府支持或資助AI的培訓計劃。