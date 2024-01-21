律師會 16投訴涉612基金 成立個案勢處分

最嚴重者交獨立紀律審裁 繼大律師公會裁定涉及「612人道基金」投訴的38名大律師不涉專業失當之後，香港律師會昨亦指接獲16宗相關的投訴，6宗仍在調查，有10宗已完成調查並進入審核程序，當中有成立或不成立的個案，而投訴成立的個案將有不同程度的處分，最嚴重的個案或會轉交獨立律師紀律審裁團處理。律師會強調非常重視會員的操守，在既定及行之有效的機制下，被投訴人都有充足的答辯和申訴機會，需待所有程序完成後，才會向公眾交代調查結果。

律師會會長陳澤銘表明不會就個別個案作出評論，但鑑於公眾對調查的關注，在不透露投訴內容的前提下簡略交代有關律師會就「612人道基金」投訴的調查進度。

待程序完成始一併公布 至於確實的調查結果，他指必須待所有程序完成後，才會一併公布，現階段不宜就個別個案作評論，只因公眾關心律師會的調查過程，才會披露初步資料。

他強調律師會和大律師公會是兩個不同的專業團體，在普通法制度下，前者的律師事務所與客戶關係較密切，而大律師與客戶一般不能有直接關係，客戶一般要靠律師轉聘大律師，大律師的費用亦要經律師交付，香港的律師事務所有更嚴格的反洗黑錢規定等，由於兩者性質不同，因此調查方向並非一樣，不宜直接比較。

執法部門在2022年拘捕「612人道基金」信託人時，指控有大律師及律師涉嫌專業失當，並向兩個律師會投訴。大律師公會日前指收到38名大律師涉及相關投訴，指他們處理「 612人道基金」資助的2019年社會事件個案提供法律服務時，由義務變收酬金，涉嫌專業行為失當。公會經調查後，沒有證據顯示他們構成專業行為失當，但有4名大律師被發現違反行為守則，包括未有保存部分文件紀錄，公會已個別發信給相關人士，指出違反守則的地方，並敦促他們日後必須穩妥地保存所有紀錄。

雖然沒有裁定被投訴的38名大律師犯上專業失當，但大律師公會重申法律專業必須嚴格遵守規則，今次事件提醒所有會員必須依從守則行事，維護公會高標準誠信水平，避免引起外界質疑。