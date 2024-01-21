港鐵5線 明起加密班次

【本報訊】港鐵昨宣布，明天起將加強5條鐵路線的非繁忙時段班次，包括將軍澳綫、屯馬綫、南港島綫、東涌綫及迪士尼綫，每周合共增加228班車，每班車時間由5分鐘至10分鐘不等，以便利乘客出行。

包括將軍澳綫屯馬綫等 將軍澳綫方面，逢星期一至星期四晚上8時至午夜12時，往來調景嶺至康城站的列車班次，將由約12分鐘加密至約10分鐘一班車，同時往來北角及寶琳站的列車班次，亦會由約6分鐘加強至約5分鐘一班車。南港島綫逢星期一至星期五，下午4時至5時的列車班次，將由約6分鐘提升至約5分鐘一班車。

屯馬綫方面，逢星期六下午1時15分至4時30分的列車班次，將由約7分鐘提升至約6分鐘一班車。而東涌綫逢星期六、星期日及公眾假期的上午10時至中午12時，以及傍晚5時至7時的列車班次，將由約7分鐘加密至約6.5分鐘一班車。

於迪士尼樂園營運的日子，迪士尼綫將於上午6時15分至7時25分，以及晚上10時30分至午夜12時45，分兩個時段加強服務，班次將由約20分鐘加密至約10分鐘一班車。