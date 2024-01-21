年三十 年初二 羅湖口岸擬開至凌晨二時

去年除夕煙花匯演後大批旅客滯留本港，農曆新年將至，政府正與內地商討改善跨境口岸的通關安排。據了解，深圳灣口岸有望在農曆新年期間提供24小時通關服務，同時兩地將首度延長鐵路口岸服務至翌日凌晨，其中羅湖口岸有望在年三十（2月9日）及有煙花匯演的年初二（2月11日），延長開放至翌日凌晨2時，有關方案正待中央拍板。本報就上述消息向港鐵查詢，港鐵指會與持份者保持溝通，積極配合相關的政策決定。

議員田北辰昨表示，據他了解，政府計劃年三十至年初四（2月13日），一連5日在深圳灣口岸實施24小時通關，羅湖口岸在年三十及年初二延長開放至翌日凌晨2時，落馬洲支綫口岸開放時間暫時維持不變，正等待中央拍板最終安排。

田北辰指出，目前皇崗口岸通宵開放，加上深圳灣口岸24小時通關，能應付的人流量增加一倍，相信能滿足農曆新年的離港人潮。他又指，港鐵在年三十通宵服務，鐵路口岸亦應跟隨開放24小時通關，建議人流多的羅湖及落馬洲支綫口岸，在年初一及初二開放時間延長至凌晨12時。

議員促推便利措施 放寬個人遊省市 另有議員表示，深圳灣口岸早前已實施24小時貨物清關，具備較高條件落實旅客24小時通關，預料成事機會較大，希望當局盡快公布；至於延長鐵路口岸運作時間亦有條件在農曆新年前落實，兩者不具排他性，期待有更多便利旅客來港措施盡快公布，包括放寬更多省市居民來港個人遊，帶旺本港市道。

對於去年除夕煙花匯演後大批旅客滯留本港，該議員表示，政府正與內地相關部門努力溝通，相信農曆新年不會再出現同類事件。她補充，如果鐵路可以延長服務時間，加上再多一個口岸實施24小時通關，有信心可以疏導車流人流擠塞問題。

元旦皇崗塞爆 當局僅稱打擊白牌車 運輸及物流局局長林世雄表示，當局會考慮延長節日期間鐵路口岸通關時間，但要平衡旅客需求及鐵路維修安排，政府正積極與內地討論優化跨境口岸的通關安排，有信心在農曆新年前完成商討。他又提到，元旦凌晨有千多輛私家車通過皇崗口岸，較預計多、但未至於不尋常，強調一定會打擊跨境白牌車，未來亦會研究為跨境巴士提供專線。

本報就農曆新年期間、東鐵綫跨境路線服務時間延長一事向港鐵查詢，港鐵表示，一直致力便利跨境乘客出行，並就此與相關政策局及持份者保持緊密溝通，會積極配合相關的政策決定。