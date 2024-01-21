醫健：伶牙俐齒：懷孕身體變化多 先處理牙周病免除後患

三年前，有一名年輕女士A小姐在牙齒檢查的時候被同事發現患有中度嚴重牙周病。當時已經建議病人接受牙周病相關治療，畢竟病向淺中醫，沒有理由等到病情再險峻才開始處理。可能礙於治療費用，或是不以為然，A小姐沒有選擇處理。我們也漸漸忘記這件事。

三年後，A小姐再次求診，這次還推着嬰兒車。原來她已經榮升媽媽，剛剛產後半年，她發現自己在懷孕期間牙肉紅腫情況嚴重，到後期個別牙齒更有鬆動，咀嚼不適的情況，問及為甚麼不立刻求醫，她謂懷孕時擔心治療影響胎兒，產後要餵人奶怕治療影響人奶成分，直至現在不適情況不能再忍受才求診。經過口腔檢查發現A小姐牙周病變為嚴重級別，有一隻大牙更留不了要脫。

如果人生可以重來，A小姐可以怎樣改變自己牙齒的命運呢？

1.懷孕前 A小姐三年前就應該處理牙周病。牙科治療項目可以分兩類，一是disease management（疾病處理），另外是elective treatment（可選治療例如牙貼片令牙齒更美觀）。如果被判斷為患上牙周病，基本上會建議病人盡快處理，延遲治療的後果可大可小。A小姐的病情快速惡化，除了牙菌膜積聚及沒有進行治療外，懷孕期間的賀爾蒙轉變也成為了一大推手。懷孕期間賀爾蒙轉變，簡單來說有機會令到牙周發炎情況更加嚴重，並增加或加速溶解牙槽骨的可能性。正因如此，如果準備備孕的女士更應該接受牙周檢查，確保牙周情況健康才備孕會更理想。

2.懷孕期間 如果在懷孕期間牙齒不適，應否求醫呢？會否對胎兒造成影響？這方面需要病人與醫生進行深入溝通再作出最適合的決定。一般來說，懷孕期間都不建議做太深入的治療，但是表面的清洗還有指導清潔牙齒方法則不會有太大問題，亦可以稍為改善炎症的情況。另外，懷孕初期胎兒比較不穩定，以及懷孕後期距離分娩時間不長，故此如果治療不能完全避免通常會選擇在懷孕中期進行。有關於各種藥物例如止痛藥麻醉藥會否影響胎兒，各種藥物也有文獻資料及學會指引提供建議，界定使用它們的風險。當然，病人本人對用藥的擔憂也需要充分考慮，用藥需要權衡所有利弊後再作決定。

3.分娩後 懷孕期間擔心治療會影響胎兒。分娩後最常見的擔心就是藥物例如麻醉藥會否影響人奶成分。如上面提及的原則，各種藥物的安全性與人奶的關聯性皆有充分的國際標準及建議，病人不用過分憂慮。

總而言之，備孕前的身體檢查應該包括牙周病檢查，有情況應該在懷孕前已經妥善處理，這樣才能避免如A小姐的困境。

牙周治療科專科醫生陳溢謙