風濕入心致心瓣膜發炎可大可小

【記者吳天悅報道】提起風濕，是指一種會波及全身器官的免疫系統疾病。日常生活中較常聽到的類風濕性關節炎，則是「風濕熱」發作後，關節及肌肉因免疫系統失靈，不斷「攻打」致永久性創傷。不過，原來心臟亦可成為風濕侵襲的對象之一，有醫生指出，類風濕性心臟病主要影響5至15歲的青年，但成人亦有機會確診。患者會出現心瓣膜發炎、瓣膜增厚鈣化等情況，對心臟造成永久傷害。

類風濕性心臟病源於人體受溶血性鏈球菌感染，免疫系統在「攻擊」細菌的時候，同時對心臟造成傷害。香港心臟專科學院義務司庫陳穎思指出，病人初期會出現扁桃腺發炎、呼吸困難及氣喘，做運動會倍感吃力；後期會引起心包膜炎、心肌炎等疾病。

陳穎思表示，心臟二尖瓣最容易受細菌入侵，患者瓣膜會變得狹窄、開合不全、影響血液流動有機會構成其他併發症。而目前針對心臟瓣膜受損的治療方法，包括透過手術進行修補或置換人工瓣膜。其中後者有分生物及機械兩種瓣膜，視乎病人身體狀況考量。

多於5至15歲受鏈球菌感染 大多類風濕性心臟病患者於5至15歲時曾受鏈球菌感染，引起風濕熱，會出現上呼吸道症狀，如發燒、喉嚨痛等。而患者後續會再出現炎症，引發心臟問題。不過，陳穎思解釋，並非每個風濕熱患者都會將炎症蔓延至心臟；她稱若兒童及青少年持續出現感冒症狀應盡早求醫，家長不應輕視自行用藥處理。

類風濕性心臟病是指類風濕性關節炎影響心臟而引起的一種心臟病。在類風濕性關節炎患者中，由於心臟病變進行比較緩慢，臨床表現較少或較隱匿，該病在早期亦沒有明顯的症狀，而是通過時間的推移慢慢呈現出來的。對於患者，在寒冷的冬天，要更加注意養成良好的生活習慣，不要經常熬夜，過度勞累，應該在日常生活中加強身體的鍛煉，以達到增強體質，減輕類風濕性心臟病的影響。