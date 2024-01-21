病毒進攻浪接浪 3疫勢春季圍港

新冠流感合胞將現高峰 專家促預防 本港踏入流感高峰期，遭受流感、新冠及多種與呼吸道相關的疾病夾擊，兒童感染入院個案增加。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨稱，當局撤銷防疫措施後，不同類型病毒「一浪接一浪」未見停止，接下來還有流感，見到很多流感重症及新冠重症，又預料春天合胞病毒活躍，3至4月會出現合胞病毒感染高峰期，甚至會出現新冠、流感及合胞病毒「3疫夾擊」，受感染兒童或出現重症，導致長遠後遺症，包括氣管喘鳴，影響肺功能等。他呼籲家長盡快為子女接種流感和新冠疫苗，避免「3疫夾擊」導致重症。

關日華在電台節目指出，本港已踏入流感高峰期，加上社區流感及新冠感染個案增多，兒童感染入院個案亦有所增加，公營醫療面對壓力，病房相對擠迫，醫院需調動病床應對，醫生也會多作巡房，讓已痊愈的病人盡快出院。

倡人多地方戴口罩 關日華續指，有家長低估流感病徵，未有安排兒童接種疫苗，令兒童接種疫苗情況不理想，他強調無接種疫苗的兒童感染流感後，有機會併發重症，最壞情況是出現腦炎及神志不清，嘔吐，不能對答，亦有機會因細胞因子風暴而出現腦腫，導致腦部永久性損害甚至死亡。

他指出，「兒童死亡個案一個都嫌多」，而近日海外地區的流感個案有所加增，呼籲市民若於農曆新年將外遊，家長應盡快帶子女接種流感疫苗，同時在人多的地方戴上口罩，注意個人衞生，在密閉空間注意通風。

本港部分室內場所取消設置空氣過濾器，關日華認為即使社會復常，亦不應減弱對抗疫情的意識，他提到新冠病毒並無停止，並有機會出現爆發。

現時又出現新變種病毒「JN.1」，傳播力更強，具有免疫逃逸能力，呼籲高危群組盡快接種疫苗，曾接種科興疫苗的市民轉打XBB疫苗，以應付變種病毒。