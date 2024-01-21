建造業意外頻 提高罰則成效低

【本報訊】去年建造業接連發生多宗致命及嚴重工業意外，其後政府加快通過修訂《職安健條例》，上調最高罰款及監禁年期等。建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦指，單靠提高罰則不能杜絕意外發生，外界在大多意外中經常忽視涉及個人責任問題的可能性，認為只有釐清責任，每人才會做足本分，期望日後業界各持份者可互相配合，按相關法例及指引辦事。

指忽視前線員工責任 彭一邦指，每年死亡宗數依舊沒有太大分別，類似的意外仍然重複發生，但外界在事後追討責任時，大部分情況下會將責任歸咎於承建商一方，忽視當中有可能涉及個人責任問題。事實上，大多工業意外涉事的前線人員並沒有履行好自己職責，如分包商未有安排合適索具工和信號員、天秤手沒有遵守公司規則並聽從公司科文指令、地盤管工將對講機轉交他人手中等。

他強調，由於各個崗位及職責未有釐清，亦非每項工作都有法定指引及實務守則，以致發生事故後沒有清晰準則去判斷責任誰屬，亦難以搜證和檢控，遑論承擔各自的安全責任和刑責。

他提到，去年嘗試在公司推行「前線人員安全紀錄平台」，涵蓋不同崗位，由安全官負責巡查及記錄不安全行為，若工人被記滿指定分數，便需上安全培訓課程或收警告信，藉加強員工的個人安全意識，但有關機制已試行近半年，眾員工仍在適應當中。

他重申，只有釐清責任，每個人才會做足本分，期望不久將來各界都能意識到安全的重要性，業主、顧問公司及承建商能按相關的法例及指引辦事，員工亦清楚了解個人責任並貫徹執行，上下一心實踐「工業零意外」。