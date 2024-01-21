違租管例 再有17劏房業主定罪

【本報訊】規管劏房租賃的《業主與租客（綜合）條例》第IVA部生效已近兩年，至今已有逾百名劏房業主因違例而被定罪。日前再有17名劏房業主被定罪，及判處共3.2萬元的罰款，房屋局局長何永賢昨日在社交平台上發文表示，自劏房租管條例生效以來，已有共104名劏房業主被定罪，她重申差餉物業估價署會繼續採取堅決執法行動，以打擊任何違例個案。

無按時交租賃通知書 再有17名劏房業主因違反劏房租管條例的相關規定，即沒有在租賃的租期開始後的60日內，向差餉物業估價署署長提交租賃通知書，在東區裁判法院承認有關控罪並被判處罰款。其中一名違反共8宗控罪的業主被判處罰款6,400元。

何永賢表示，劏房租管條例可以保障劏房租戶不會被濫收水電費，並要求業主主動申報有關租賃資料等。條例同時保障了劏房租戶「2+2」合共4年的租住權，隨着有關法例生效兩年，劏房租戶亦陸續面臨與業主優先再續兩年次租期的選擇，估價署已開始分批按照首期租賃屆滿的時間，發信給相關規管租賃的業主和租客並夾附有關資訊，以提醒他們在條例下的相關義務。