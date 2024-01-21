承建商去年被撤投標資格

【本報訊】尖沙咀海員之家酒店重建項目位於中間道及緬甸臺交界，去年3月2日晚發生4級大火，大廈身陷火海場面嚇人，至今仍有不少市民歷歷在目。翻查資料，2018年海員俱樂部就海員之家重建計劃招標，最後由帝國集團投得項目，並交由總承建商華營建築有限公司施工，預計總投資60億元，原擬於2024年開業，惟在火災意外後，未知會否因此而導致工程延誤，需要延期開幕。

據發展局認可公共工程承建商名冊資料所示，華營建築曾於去年被發展局取消投標資格，按當局所定，即屬於因嚴重意外、工地安全紀錄欠佳、嚴重或懷疑嚴重工作表現欠佳或嚴重事故而被取消投標資格的承建商；承建商須先符合恢復投標資格的相關要求，其取消投標資格的期限才會完結，現時華營建築已被恢復資格。

稱施工建材採購符要求 就今次捲入的質疑，華營建築回覆本報時表示，該公司非常重視工程質量，對於施工及建材採購均遵法規要求，並一直主動配合相關部門的查詢及相關工作；對於有關市場的流言一律不作評論。

而帝國集團則表示，作為海員俱樂部重建項目的發展商，一直高度重視建築物結構安全及工程質量。集團已責成項目註冊結構工程師及總承建商華營建築全力配合屋宇署的工作，會繼續以嚴謹態度緊密跟進，確保建築物結構安全及工程質量。