海員之家疑借用鋼筋 安全堪憂研鑿樓驗正身

涉擅調動葵涌地盤材料建10層 尖沙咀海員之家酒店重建項目繼去年3月發生4級大火後，近日再被爆大廈部分樓層的鋼筋有問題。網上有消息指，屋宇署不接納該項目所呈交的相關鋼筋質量文件，更發現文件疑「借用」另一工程項目的合格文件。屋宇署昨日凌晨回覆查詢證實，海員之家其中10層樓的鋼筋及部分文件出現問題，有可能是使用了葵涌iCITY工廈項目的部分鋼筋，署方正審議是否需要隨機開鑿大廈已建築的部分並抽取鋼筋樣本進行測試，該署重申一向重視建築工程的施工質量，會就事件進行調查。有工程師坦言事件罕見，一般來說業界不會調動其他地盤的鋼筋使用，屋宇署亦需檢驗全部鋼筋批次的證明文件。

「中科監察」主席潘焯鴻日前在社交平台上發文，指海員之家項目的鋼筋質量文件出現問題，他已於去年11月向屋宇署舉報事件。

iCITY鋼筋來源或有問題 「中科監察」指，海員之家項目的原鋼筋供應商因合約付款糾紛，曾停止鋼筋供應，據指，項目的總承建商便指示分判商，將iCITY工廈地盤的鋼筋運到海員之家地盤上使用；但因鋼筋並不足以讓兩邊工地使用，「中科監察」稱有人從不同渠道，購買沒有來源根據和出廠質量證明的鋼筋補充使用。潘質疑，若海員之家有問題樓層的鋼筋是「借用」了iCITY工廈項目的鋼筋所建成，或即代表iCITY工廈所使用的鋼筋來源恐有問題。

屋宇署表示，海員之家項目在涉及29至39樓批次的鋼筋測試報告中，顯示該批次是來自iCITY工廈項目的鋼筋，項目註冊結構工程師亦承認部分鋼筋是被轉送到海員之家的地盤使用。

不過，屋宇署認為測試報告不足以證明iCITY工廈項目的鋼筋確實被轉運到海員之家地盤上使用，遂要求項目註冊結構工程師作出解釋，而工程師則建議隨機開鑿已澆注混凝土的部分結構組件，以抽取鋼筋樣本進行測試，署方現正審議有關建議。至於iCITY工廈項目的鋼筋質量是否同樣出現問題、會否需要再檢查等，屋宇署則沒有回應。

「撈亂」文件 行內罕見 註冊結構工程師劉志宏表示，業界一般不會擅調其他地盤的物料，直言「撈亂」不同地盤的鋼筋質量文件實屬罕見，因為在樓宇落成取得入伙紙前，屋宇署需要檢驗全部鋼筋批次的證明文件，以確保鋼筋質量符合香港規格要求，若調動其他地盤的鋼筋使用，屋宇署一定會發現，而鋼筋運入地盤前通常會核對清楚，強調一般來說「一定唔會咁做」。