東呼即應：就同業涉失德作供 廣惹關注

【本報訊】女童周天瑜在2020年接受手術時，當時為她進行麻醉工作的醫生，為時任瑪麗醫院麻醉科顧問醫生呂美珊。呂除擔任顧問醫生外，過往亦多次擔任醫委會控方證人，在醫委會的聆訊中以控方專家證人身份作供，涉及不同專科醫生的不當行為，引起社會相當程度的關注。

稱麻醉感官測試方法大同小異 腸胃肝臟專科醫生洪長錐，2011年為一名女病人進行大腸鏡檢查時涉嫌未通知病人情況下，允許兩名非醫護人員在場示範新電腦技術，2017年被控專業失德，擔任控方的呂美珊作供推斷，當女病人接受第二次注射後會影響注射後的記憶，不影響事發時的記憶。醫委會於2017年11月裁定洪長錐專業失德不成立。

此外，麻醉科醫生張啟旋，2012年在聖保祿醫院涉嫌不適當捏摸兩名產婦的乳房，2015年被控8項專業失德。時任瑪麗醫院麻醉科顧問醫生呂美珊作專家證人，她指麻醉感官測試方法大同小異，沒有特別優勝的方法，她個人常用冰塊進行測試，但徒手作測試則未有聽聞過，亦不存在被告指測試乳頭效果更佳的說法。醫委會於2015年10月裁定張啟旋全部罪名不成立。