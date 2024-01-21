東呼即應：東呼即應獨家消息 小天瑜危在旦夕 涉事醫生反添要職

刑責尚未釐清 癌父氣憤難平 現年8歲的女童周天瑜不幸患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，在2020年手術期間疑因醫療事故而成為植物人，臥病在床逾3年的她近日健康急轉直下，身患肺癌及惡性肌肉腫瘤的周父已有心理準備面對女兒離世。醫管局在事件後與家屬達成和解，而周父誓追究麻醉科醫生呂美珊涉修改醫療紀錄的刑事責任，惟院方從未交代她是否受處分或調查，亦拒絕透露她是否仍在醫院前線工作。本報近日接獲讀者爆料，指該醫生已成為瑪麗醫院麻醉科部門主管，周父對此消息感到憤怒及諷刺，促請醫管局向公眾交代事件始末，盼在女兒離世前得到事件真相。

就天瑜的醫療事故，周家已與院方在民事索償上達成了和解，不過周父指迄今為止，無收到院方正式通知，天瑜為何會出意外，院方亦沒有承認過犯錯，而涉事的麻醉科醫生是否受到處分或調職等，醫管局一概以法律程序作「擋箭牌」拒絕交代。現時天瑜的情況轉差，甚至可能在她離世之後仍不知道真相，他覺得是很大的遺憾。

任瑪麗醫院麻醉科主管 本報日前收到讀者報料，稱留意到官方網頁近日有更新，當中列出Dr. LUI Frances為部門主管（Chief Of Service），她正是負責天瑜手術麻醉工作的時任瑪麗醫院麻醉科顧問醫生呂美珊，醫學界人士指，其職位是瑪麗醫院麻醉科主管，傳統由高級顧問醫生出任。

本報就此向周父了解，他直言感到荒謬和震撼，認為他以至廣大市民都有知情權，涉事醫生不但沒有交代原因及承擔責任，如今甚至添要職，直言：「好似講到升邊個唔關你事，令我覺得呢個世界冇王法，好唔公平！」

多次任醫委會專家證人 周父坦言，天瑜危在旦夕的時刻接獲呂美珊添要職的消息，無異於在天瑜的傷口上灑鹽，他指醫管局一直強調事件不涉及「醫療風險警示事件」，惟他翻查定義卻發現警示事件第9項中列明「導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件（不包括併發症）」，認為女兒的個案符合相關定義，並說︰「天瑜已經變咗植物人，咁都唔算係永久喪失功能？佢哋喺度玩文字藝術同搬龍門。」

周於2021年4月，向醫委會投訴包括呂美珊在內3位醫生涉及專業失德，惟醫委會至今僅回覆他指已召開初步會議，要等待專家報告才決定進一步行動。值得留意的是，呂美珊曾為醫委會的專家控方證人，過去多次以專家身份作供。周父指對上一次與醫委會溝通是去年9月，未有交代是否決定展開聆訊，而他仍會堅持追究呂美珊在事件中涉篡改醫療紀錄的刑事責任。他亦指，醫院無交代她是否仍在前線工作有欠透明，也對病人不公，並說：「分分鐘今日做手術個醫生就係導致天瑜變成植物人嗰位，但市民根本唔知道。」

身兼醫委會成員的香港病人政策連線主席林志釉就指，他不評論個別個案，一般而言，在醫委會聆訊結果未定時，醫生都為無罪假定，他理解病人家屬的感受。

工作安排 瑪麗無正面回應 瑪麗醫院發言人沒有正面回應呂美珊是否仍在前線工作，強調天瑜的個案不屬於「醫療風險警示事件」或「重要風險事件」，不需要作公布安排，但已由跨院專家小組全面覆檢個案，院方亦已落實小組提出的改善措施，並已向病人家屬解釋及致歉。至於有關人事安排，若專家小組在臨床檢討期間發現醫護人員違反專業標準，會轉交人力資源部跟進。

周父談及女兒不禁悲從中來，流下男兒淚。 小天瑜幼時精靈活潑。 瑪麗醫院 東呼即應爆料熱線 小天瑜危在旦夕，家人十分痛心。 東網版面新設計一撳即睇