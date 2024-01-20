垃圾徵費又推遲 怨罵聲中疑問多

政府早於2005年首次提出垃圾徵費計劃，拖拖拉拉到了2014年才正式提交立法會審議，條例草案終於在2021年在立法會通過。要言之，都算「好事多磨」，拖了近20年到了垃圾徵費實施在即，卻因港府宣傳不足、思慮不周而引起一大堆問題，甚且有些問題更令人啼笑皆非，譬如說叫市民把地拖棍鋸開兩截，方便裝進特製垃圾袋？你叫體弱多病的獨居長者如何是好？此外，如何回收廚餘、怎樣在每幢大廈後樓梯安裝閉路電視監控住戶有否亂丟垃圾？若住戶沒有使用指定垃圾袋而棄置垃圾於天台或天井，清潔工是否會不收集等，似乎真是「垃圾」問題多多，諗起都頭痕！

政府未能消除垃圾徵費的種種疑慮，當然未能達到訊息簡潔、鮮明及「入屋」，自然引起各界怨罵聲。環保署署長徐浩光接受報章訪問，甚且指「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都不清楚」。以如此傲慢的態度解釋垃圾徵費存在的亂象，無視市民大眾、飲食業界、安老院及殘疾人士院舍等面對的困難，指摘「自己不想弄清楚就幾時都不清楚」是否過於晦氣、粗疏和不負責任？政府推行政策，難道是想令市民和政府變成「油水關係」？如此一來，政策如何會推行得暢順？

眼見市民、議員等對高官的言論反感，環境及生態局局長謝展寰昨日開特別記者會表示，由於需時讓社會了解垃圾收費，故宣布原定4月1日起生效的垃圾徵費，將第二度押後多4個月，至今年8月起執行。局長繼續解說，4月1日起政府部門及樓宇會先行先試，以便向公眾展示實際操作，而非單靠抽象解說，讓市民更了解實施細節云云。有關建議獲特首支持，並指派政務司副司長卓永興協調跨局及跨部門間合作。如此提高垃圾徵費格局，是否形式多於實際？不要忘記，前年8月展開聲勢浩大的「打擊衞生黑點計劃」，這場清潔大騷亦由卓副司長領導，可惜踏入新一年，衞生黑點竟然不減反增！可見一個計劃的成功，也並不是單靠更高層的官員指揮就事半功倍，而是要靠整個團隊是否有心有肺有靈魂！要言之，就是要「不離地」，持之以恒並容易執行！

謝展寰局長一味以「一個負責任的政府」強調再延遲政策，是讓政府部門先試行垃圾徵費，可演練及理順磨合期間出現的小問題，亦可向公眾起展示作用，當局屆時會將相關實地展示的每個環節拍成片段，相信市民見到後，很快會明白及放心，知道垃圾徵費是簡單易行。是否如此？大家不妨「姑妄聽之」，到8月當知局長言之鑿鑿的「諾言」，是否「簡單易行」！反正港產官僚食慣生菜！

事實上，垃圾徵費存在疑慮太多，不單止改變市民習慣，提到收費更是影響民生。有劏房戶已被業主立案法團指因管理處需購買指定袋，向住戶增收100元管理費；至於飲食業擔心廚餘分類難請人，寧願「含淚」支付垃圾費，指出既無法減廢，又令業界成本大大提升，將是雙輸局面。看來垃圾徵費是亥時出世，8月能否順風順水推行「建設香港的生態和文明」？用高官的邏輯：「如果你無信心，政府說得再咬牙切齒你也無信心」。是以大家只好信，不要問。