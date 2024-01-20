龍吟虎嘯：布林肯很酸挑釁中國

美國國務卿布林肯在賴清德當選台灣總統後立刻祝賀他。沒過兩天，布林肯又在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間接受訪問，再次祝賀賴清德。這是在明目張膽地挑釁參加這次會議的中國總理李強，因中國的大國地位和影響力，李強總理受到「高規格接待」，第一位上台發表致詞。

李強總理出席今次論壇率領了140多人的代表團，代表團內有多達10位負責經濟事務的部長級高官。李強是自2017年以來，出席該年會級別最高的中國領導人，李強的「特別演講」分國際和中國國內兩個部分，受到與會者的高度重視，國際輿論評價「李強的表現充滿魅力」。彼得森國際經濟研究所高級研究員說，李強將中國描繪為多邊主義的捍衞者，他說中國的經濟情況良好，我們應該相信中國會履行任何貿易方面的承諾。這位研究員表示，李強沒有說要搞對抗，沒有直接批評美國、歐盟或其他任何國家，李強傳達了要和各個國家合作的訊息。

然而，沒有被批評的美國國務卿布林肯卻忍不住「跳出來」挑釁，拿和「論壇主題」完全無關的「台灣問題」說事，聲稱美國在台灣問題、兩岸關係上，專注於和平穩定，維持現狀，和平解決分歧。布林肯還不懷好意地挑撥說，每天都有百分之五十世界商務活動經過台灣海峽，台灣製造的半導體以各種方式驅動世界，若以任何方式打擊或破壞，對每個人都是壞事云云。

中國總理今次出席瑞士論壇的舉動、表現和影響，布林肯是很酸的！他想用祝賀賴清德當選、台灣問題「惡心」一下中國，自以為得意，其實出醜和無聊透頂的是他自己。布林肯這些年和中國打交道幹下的蠢事，自討沒趣、自暴其醜還少嗎？今次丟臉丟到瑞士達沃斯，丟到了世界經濟論壇。美國確實衰落了，更可悲的是美國人根本不知衰落的原因，為了死撐局面和面子，跑出了一群又蠻橫霸道、又無賴小器的三流政客。