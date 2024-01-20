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紀律部隊宿舍泵房失火
現場煙霧瀰漫。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日上午約9時，葵涌荔枝嶺路18號荔景紀律部隊宿舍3座地下一泵房起火冒煙。消防接報趕至，發現泵房內煙霧瀰漫，隨即出動一隊煙帽隊開喉灌救，同時出動搜救隊協助，未幾把火勢撲熄。事故中無人受傷，亦毋須疏散，至於火警原因則有待調查。
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