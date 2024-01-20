北角大廈翻新 7成單位賣淫 月入20萬

18人被捕 包括業主租客鳳姐主腦 隨着疫情過去，中港兩地在去年初逐步恢復正常通關，但執法部門留意有不法分子疑趁機「大展拳腳」，把北角一幢大廈的大量單位翻新成淫窟，高峰期有七成單位俱從事賣淫活動，每月營業額高達20萬元。人員經調查後，於本周三（17日）及前日針對該大廈及在當區採取行動，拘捕業主、租客、賣淫女子及主腦等共18人，相信已瓦解一個由黑幫操控的賣淫集團。

相關淫窟集中於北角皇冠大廈一樓層，執法部門發現自去年中港兩地全面通關後，上址有10多個劏房單位被翻新及用作「一樓一」賣淫活動，因此連番「放蛇」及跟進當區居民投訴，並在過去10個月聯同入境處展開多次突擊巡查，先後以「違反逗留條件」拘捕40名分別來自內地、泰國及印尼的性工作者。

據了解，上址樓層共有24個單位，全盛時期有17個單位被間成29個劏房，用以提供賣淫服務，雖然相關部門持續打擊，使「一樓一」數目減至少於4間，但仍然不斷有非本地女子進駐賣淫。因此，該部門遂向相關處所的租客、佔用人及負責人等發出引述香港法例第200章《刑事罪行條例》第145條「租客等准許處所用作賣淫」的通告。

黑幫操控 抽3成佣金 為徹底消除問題，執法部門自本周三起一連兩日展開代號「天叢」行動，針對相關處所拘捕14人（35至73歲），其中8男3女相信是涉案單位的租客和業主，涉嫌「租客等准許處所用作賣淫」被捕；另有兩男一女疑屬賣淫集團骨幹成員，當中包括主腦人物，涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「控制他人而目的在於賣淫」被捕。此外，該部門聯同入境處掩至區內其他處所，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕4名懷疑賣淫的內地女子（27至40歲）。行動中檢獲大量毛巾、漱口水、避孕套、潤滑劑、閉路電視及價目表等證物。

初步調查顯示，涉案賣淫集團由黑幫操控，其中一名集團主腦以「租上租」形式向大廈業主或租客租用指定房間，另一名主腦則負責招攬內地女子到上址提供性服務。集團成員會向賣淫女子提供日用品、性用品及收取犯罪得益，並向她們收取三成佣金，相信集團每月營業額高達20萬元。全部被捕人士中，除4名內地女子外，其他人俱獲准保釋候查，須於2月下旬報到。

元朗掃黃拘25內地女 另外，元朗區執法部門聯同入境處人員，前日在元朗區展開代號「火石」的打擊非法賣淫行動，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕25名內地女子（23至51歲），她們俱已被扣留調查。