18歲囚犯遇襲案 5被告4月再訊

【本報訊】一名18歲還押人士涉被一名二級懲教助理襲擊，其家屬要求署方代為報案。懲教署同日報案並將涉案人員停職。經調查後，執法部門於本周三（17日）拘捕6名年齡介乎19至54歲涉案男子，包括兩名懲教署職員及4名在囚人士。其中5人昨於觀塘裁判法院提訊，被控一項有意圖而傷人罪。5人暫毋須答辯，裁判官按控方申請把案件押後至4月22日再訊，以等候進一步調查，期間5名被告均需還押。據控方指稱於懲教署任職被告曾以木棍捅事主肛門，事主至今仍留院，且有永久性傷害。

懲教員被停職 5名被告依次是譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），除譚報稱是公務員，其餘4人均報稱無業。5人被控於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓活動室外樓梯，意圖使趙姓男事主身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該名事主。

據悉，控方指稱任二級懲教助理的譚力翀，於案發當日下午，跟隨事主與另外4名被告到涉案樓梯處，譚要求事主脫褲並抓住事主的頸，部分被告按住事主手臂。譚其後以木棍插事主肛門達半分鐘至出血。事主及後被送院，現時仍留醫，醫生指事主有永久性傷害。除本案5名被告，餘下一名被捕人士則已獲准保釋候查，須於本月下旬向執法部門報到。案件編號：KTCC 127/2024