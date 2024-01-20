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屯門街頭狎男童 中年漢翌日落網

疑犯於大興邨被捕。 疑犯於大興邨被捕。
疑犯於大興邨被捕。
【本報訊】屯門區執法部門於前晚接獲報案，指一名男子懷疑於屯門大方街非禮一名男童。當區人員經深入調查後，昨日下午約2時在屯門大興邨拘捕一名39歲本地男子，涉嫌非禮。被捕男子已被扣留調查。據了解，被捕男子有輕度智障，至於該名男童則與被捕男子互不認識。
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