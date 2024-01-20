上下其手圖逼智障女口交 散工囚5年半

【本報訊】58歲散工涉於2022年中的凌晨闖入一名被裁定精神上無行為能力的女子家中非禮她，包括撫摸其胸部及私處；翌日更要求事主替他口交，遭拒後拍打她臀部附近位置。涉案散工早前於區院承認非禮罪，但只承認曾撫摸女事主胸部，另否認普通襲擊罪。

官斥比一般掠食者更不堪 經審訊後，法官練錦鴻裁定被告曾撫摸事主私處等位置，且裁定普通襲擊罪成，昨判處被告監禁5年半。練官痛斥被告「比一般掠食者更加不堪，為欲望而無視弱勢社群所遭遇的困難」，又指被告的行為與強姦無異。

被告劉錡又名劉偉達，他早前承認於2022年6月4日，在落馬洲洲頭村某單位非禮Ｘ（48歲）；但否認於翌日襲擊Ｘ。被告雖承認曾撫摸Ｘ胸部，但否認曾撫摸她私處，須進行紐頓聆訊。被告過往有27項案底，當中3項與性相關。法官判刑指，事發後Ｘ出現創傷後壓力症病徵，需入院治療，Ｘ亦因需到庭接受盤問遭受二次傷害。法官直指Ｘ可被視為「未成年人士」，被告卻以鄰居之便，以食物和金錢作誘因，作出令Ｘ受傷害的行為，更自稱黑社會嘗試令Ｘ就範，令案情更嚴重。

據控方案情指，Ｘ是被裁定是精神上無行為能力的人士，被告是Ｘ的鄰居，Ｘ雖認識被告多年，但並不相熟。案發當日凌晨約1時，Ｘ獨自在家中看電視，被告來訪，Ｘ開門後被告即把她推倒在床上，撫摸其胸部和私處；翌日上午約11時，被告再闖入Ｘ房間，要求Ｘ替他口交，Ｘ拒絕後，被告出言恐嚇自稱是「黑社會」，並拍打Ｘ的臀部上方一下後離開；事後被告給Ｘ數十元，Ｘ稱是「揞口費」。Ｘ後來向表姐Y透露私處疼痛，揭發事件。案件編號：DCCC 1138/2022