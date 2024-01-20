涉10宗偽造口供 警員准保2‧16再訊

向上級作虛假陳述 指投訴人不再追究 深水埗警區重案組人員在調查一宗詐騙案件期間，懷疑有人妨礙司法公正。案件經調查後，一名男警於去年8月25日被捕，涉嫌在處理10宗案件時偽造及意圖妨礙司法公正。經諮詢法律意見後，男警被控偽造及在公職中行為失當共兩罪，案件昨於九龍城裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官按控方申請將案件押後至2月16日，以待控方準備轉介文件，案件將交付區院處理。被告續准以8,000元保釋，期間不得接觸控方證人。除下月10日至13日獲准離港外，其餘時間不得離港。

被告黃耀聰（32歲），報稱為警員，現時已被停職。控罪指，被告於2022年11月4日與5日之間，在港製造虛假文書，即一份日期為2022年11月5日據稱由周姓女子作出的口供，但事實上她並沒有作出該口供，意圖由被告藉使用該文書而誘使他上司接受該為真文書；於2023年1月6日與7月28日之間，在港身為擔任公職的人，即一名隸屬警務處的警員，在9宗被警方調查的案件過程中或與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意行為不當，不誠實地向上級作出虛假陳述，表示投訴人不再追究上述案件，引致上述案件被終止調查。

致案件終止調查 警員涉及各種罪行過往時有發生。上周六（13日）晚，一名身穿全黑衣褲、頭戴漁夫帽的男子，進入屯門屯利街華都商場一間24小時店舖夾公仔。期間有閉路電視拍下該男子手持懷疑磁石偷走機內的公仔。執法人員到場，檢獲9隻不同動物造型的卡通公仔及一塊磁石，經調查後以涉嫌「店舖盜竊」罪，拘捕一名周姓（35歲）男子。消息指，被捕男子為一名警員，隸屬水警西分區。

去年7月26日，一名女警於屯門屯隆街一店舖，懷疑盜去總值約160元的貨物。人員接報到場，經初步調查，該名姓黎（39歲）女子涉嫌「盜竊」被捕，案件早前已於屯門裁判法院提訊，並將於本月25日再訊；去年4月6日，一名18歲女子報案，指她於同日在牛頭角港鐵啟德站附近疑被一名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，去年8月4日以涉嫌普通襲擊，拘捕一名37歲劉姓男警，他已被停職。該男警早前於觀塘裁判法院否認控罪，案件將於本月23日開審。案件編號：KCCC 170/2024