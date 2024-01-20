處理車禍突暈倒 49歲消防員不治

【本報訊】昨日上午11時許，一名隸屬大嶼山竹篙灣消防局的消防員，在香港迪士尼樂園度假區神奇道迴旋處處理一宗交通事故時突然暈倒，在場同事即時替他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器急救。事主於中午12時6分送院，惜至下午3時8分被證實不治，終年49歲。

消防員名為邱耀文，服務消防處超過31年，消防處指他工作表現優秀，任職期間曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀。對於痛失這位盡忠職守的同事，消防處處長感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心，並向他的家屬致以最深切慰問。消防處福利組正與邱的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。

旅巴撞私家車 女司機昏迷 根據相關消息了解，該宗車禍涉及了一輛旅遊巴士及一輛私家車，當時旅遊巴士沿神奇道中線往迴旋處方向行駛，正擬轉往幻想道之時，撞向一輛沿慢線駛至的私家車，繼而兩車剷上路邊草叢。

涉事私家車翻側毀爛，輪胎及零件飛脫，救援人員移正私家車，並救出昏迷的姓林（28歲）女司機，她臉部及手腳受傷，經送往瑪嘉烈醫院救治後回復清醒；旅遊巴士右車頭撞毀，姓蘇（39歲）男司機並無大礙在場助查，意外原因有待執法部門跟進調查。